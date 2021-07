Dubbelslag Lisa Klein in tijdrit Baloise Ladies Tour

Lisa Klein is weer leidster in de Baloise Ladies Tour. De Duitse van Canyon SRAM Racing haspelde vanavond de tijdrit in Knokke-Heist als snelste af en neemt de leiderstrui over van Mischa Bredewold.



Klein versloeg Mieke Kroeger nipt in de tijdrit. Beide rensters eindigden in dezelfde tijd. Nummer drie Hannah Ludwig moest dan alweer 12 seconden toegeven op het 11,4 kilometer lange parcours. Lieke Nooijen (6e) en Mischa Bredewold (9e) zijn de Nederlanders in de top-10.

Vanochtend sprintte Charlotte Kool in de ochtendetappe nog naar de overwinning. Zij bleef Elisa Balsamo en Barbara Guarischi voor. De Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met maandag.