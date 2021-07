Charlotte Kool sprint naar winst in ochtendetappe Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool heeft etappe 2a van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Na 84 kilometer was de Nederlandse van NXTG Racing de snelste in een massasprint.

De derde dag van de Baloise Belgium Tour was in twee etappes gesplitst met ’s ochtends een korte rit in lijn van Cadzand naar Knokke-Heist en in de middag een tijdrit in Knokke. Na een nerveus begin probeerden verschillende rensters aan te vallen, maar het peloton liet niemand wegrijden.

Uiteindelijk moest een massasprint de beslissing brengen. Het werd een hectische finish met een grote valpartij op 500 meter van de aankomst. In de eindspurt beschikte Charlotte Kool over de snelste benen. Voor de Nederlandse was het een mooie opsteker, nadat ze begin dit seizoen het coronavirus onder de leden had.