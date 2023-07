Dubbel feest voor Tadej Pogacar na openingsrit Tour: “Wilde het wel eens proberen”

Tadej Pogačar had groot feest te vieren na de finish van de openingsrit van de Tour de France 2023 in Bilbao. De kopman van UAE Emirates zag ploeggenoot Adam Yates de rit winnen en het geel pakken, en sprintte daarachter naar de derde plaats en dus naar vier bonificatieseconden in het klassement. “Ik voelde mij vandaag goed”, concludeerde Pogačar daarom ook.

“Het is geweldig om deze overwinning te behalen met het hele team”, aldus de Sloveen, van wie het een vraagteken was hoe zijn pols het zou houden na de breuken die hij opliep in Luik-Bastenaken-Luik. Dat Yates hier de dubbelslag slaat, is voor Pogačar ook fijn. “De jongens werken het hele jaar hard voor mij en het voelt als een droom dat Adam vandaag het geel pakt.”

Zelf toonde Pogačar zich ook al op weg naar Bilbao. Op de steile Côte de Pike trok hij ten aanval met Jonas Vingegaard en de verrassende Victor Lafay in zijn zog. Hij was dus in staat om meteen verschillen te creëren. “Ik voelde me vandaag goed, dus wilde ik de motor al eens op gang brengen. De slotklim was heel zwaar, waardoor er niet veel gebeurde in het peloton. Ik wilde het daarom wel eens proberen. Na de top koos Adam voor de aanval, dat was perfect.”

