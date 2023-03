Dubbel feest voor Soudal Quick-Step: Cavagna wint tijdrit Coppi e Bartali, Schmid eindlaureaat

Mauro Schmid heeft de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De Zwitser begon als leider aan de afsluitende tijdrit en hield in deze chronoproef stand. Rémi Cavagna maakte het feestje voor Soudal Quick-Step compleet door de dagzege te pakken.

De Internationale Wielerweek Coppi e Bartali eindigde zaterdag met een 18,6 kilometer lange tijdrit. De chronoproef ging van en naar Carpi over een biljartvlak parcours. Mauro Schmid begon als leider aan de rit tegen de klok, maar er stonden nog zeven renners binnen de minuut. James Shaw (EF Education-EasyPost) was op veertien seconden de naaste belager van de Zwitser.

In het openingsuur gingen achtereenvolgens Charlie Quarterman (Corratec), Josef Černý (Soudal Quick-Step) en Michael Hepburn (Jayco AlUla) aan de leiding. Laatstgenoemde mocht behoorlijk lang in de hot seat zitten, totdat Rémi Cavagna zijn tijd van de tabellen veegde. De Fransman van Soudal Quick-Step was maar liefst achttien seconden sneller dan de Australiër.

Schmid versus EF Education-EasyPost

Cavagna bleek onaantastbaar en zag niemand meer in de buurt komen, maar in de strijd om het klassement werd het nog wel enigszins spannend. Ben Healy (EF Education-EasyPost), die dag als nummer zes van de algemene rangschikking begon, zette namelijk een enorm scherpe tijd neer. Hij klokte af als derde, op negentien tellen van Cavagna. Vormde de Ier nog een gevaar voor Schmid?

Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Schmid eindigde netjes in de top-tien, als achtste, en hield in het algemeen klassement meer dan twintig seconden over op Healy. James Shaw, die de dag als nummer twee begon, eindigde nog iets dichter. De Brit, eveneens van EF Education-EasyPost, eindigde uiteindelijk zestien seconden achter Schmid.