woensdag 20 september 2023 om 15:57

Dubbel feest voor jarige Marlen Reusser met EK-zege: “Heel speciale dag”

Marlen Reusser heeft woensdag voor de derde keer in haar carrière het Europees kampioenschap tijdrijden gewonnen. In Drenthe deed de Zwitserse topfavoriete dat met grote overmacht én op haar 32ste verjaardag. “Het is heel speciale dag”, kan Reusser lachen in haar eerste reactie na de wedstrijd.

“Het is heel speciaal en mooi om hem voor de derde keer te winnen”, aldus Reusser, die op de vlakke en winderige wegen rond Emmen een klasse apart bleek in het tweede en derde deel van de tijdrit. “Ik denk dat dit vlakke parcours mij goed past, maar ik kan ook goed klimmen hoor. Het maakt mij niet uit, als het maar niet te technisch is.”

“Ik was erg blij met dit parcours, maar ik houd meer van een interessanter parcours”, doelt Reusser op een wat meer geaccidenteerd terrein. “Ik houd ook van mijn land, met meer hoogtemeters”, lacht ze.

Tijdens de tijdrit waren er bij veel kijkers vragen over de hoge sokken die Reusser droeg tijdens het EK tijdrijden. Deze waren wel erg hoog. Bij de collega’s van Sporza reageerde de Zwitserse enigszins verbaasd op de commotie. “Maar ik draag altijd deze schoenovertrekken? Ik weet er niets van. Ik hoorde er ook niets over na de koers. Dus ik denk niet dat het een probleem is”, reageerde Reusser vertwijfeld.

Ook leek de kersverse kampioen niet haar officiële rugnummer achterop te dragen. Daar had ze al lachend wel een antwoord op. “We kregen dat nummer niet op mijn shirt. Ik dacht even de start te missen, maar gelukkig werd het net op tijd in orde gebracht. Ik was erg blij dat ik de start haalde”, aldus Reusser.