DSM-ploegleider Winston na opgave Bardet: “We hebben nog opties met Arensman”

De Giro-opgave van Romain Bardet kwam voor Team DSM vandaag als een donderslag bij heldere hemel. De Franse kopman stond als vierde in het algemene klassement, maar kon halverwege de dertiende rit niet meer voort. “Doodjammer”, zegt ploegleider Matt Winston aan Eurosport.

De problemen van Bardet begonnen eigenlijk al een dag eerder. “Gisteren, na een tiental kilometer, begon Romain wat ziek te worden. We hebben hem toch zo goed mogelijk proberen bij te staan, waardoor hij de etappe al bij al goed overleefde.”

“Alleen, afgelopen nacht werd het niet beter. Gisterenavond kon hij amper eten en hij heeft vannacht amper geslapen. Fysiek was hij niet in staat om nog aan de etappe van vandaag te beginnen, door zijn ziekte en diarree. We weten nog niet zeker wat er juist met hem scheelt. Daarvoor moeten we het volledige doktersverslag afwachten.”

Gelukkig hebben ze bij DSM nog een andere optie die er goed voorstaat. Thymen Arensman prijkt momenteel op plek 11 in het algemene klassement, op 1:27 van leider Lopez. “We hebben nog altijd opties om iets te doen met met Arensman. Maar we moeten vanavond nog samenzitten en ons strijdplan herevalueren.”