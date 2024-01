zaterdag 13 januari 2024 om 11:37

‘Dsm-firmenich PostNL ziet Liepins als afmaker? Dan snapt Lidl-Trek er niets van…’

Podcast Afgelopen maandag presenteerde dsm-firmenich PostNL er zich voor het grote publiek. Alle renners en staf deden er hun praatje en zo ook Rudi Kemna. Hij vertelt aan WielerFlits dat het Nederlandse WorldTeam in Lets kampioen Emīls Liepiņš een afmaker voor zijn ploeg zit. In de WielerFlits Podcast zijn de meningen daarover verdeeld.

Fabio Jakobsen is de eerste sprinter en daarna staat talent Casper van Uden als tweede binnen de hiërarchie, zou je zeggen. “Gezien de ervaring van beide mannen en waar ze op dit moment staan in hun, snap ik dat je dat zo ziet”, zegt Kemna. “Maar wij spreken niet van een eerste of tweede sprinter. Vergeet ook niet Emīls Liepiņš. Die zullen de meeste mensen niet als sprinter zien, maar wij eigenlijk wel. Marcel Kittel werd ook ooit bij ons aangeboden als tijdrijder. Maar met de waardes die hij had, moest daar toch meer in zitten. Dat gevoel hebben we nu bij Emīls ook.”

De ploeg ziet in de kampioen van Letland – die overgekomen is van Lidl-Trek – ook een afmaker. “Wij denken dat hij ondergewaardeerd is en anders is ingezet dan mogelijk is. Wij hebben dat ook heel erg met hem besproken. Niet dat hij zomaar even ons eerste sprinter gaat worden. Maar we denken dat er bij hem een behoorlijk potentieel in zit. En dat we daar ook mee kunnen werken. Wat er met Pavel Bittner is gebeurd? Een andere insteek. Hij is vooral iemand met een goede jump, een goede punch. Hij zal absoluut in de lead out komen, maar ook in de klassiekerkern.”

‘Blaas mij maar van mijn stoel’

Het verhaal kwam door Maxim ook ter sprake in de jongste WielerFlits Podcast. Youri hoort het met stijgende verbazing aan. “Met alle respect, maar die jongens is 31 jaar. Tien jaar ouder dan toen Kittel bij de ploeg kwam. Liepiņš boekte tot op heden slechts vier profzeges, waarvan twee keer het Letse kampioenschap op de weg. Die andere twee waren de Heistse Pijl 2018, voor Wouter Wippert en Aksel Nõmmela, veldrijder Jens Adams was vierde. Een jaar later won hij voor Wallonie-Bruxelles een rit in Coppi & Bartali, voor Riccardo Stachiotti en Manuel Belletti.”

“Dan hebben we het over meer dan vijf jaar terug”, stelt Youri. “Deze jongen is nu 31 jaar. Bij Lidl-Trek zouden ze er dan geen zak van begrijpen, terwijl zij nooit een topsprinter gehad hebben. Hoe ga je mij uitleggen dat dit nu in één keer een afmaker is? Ik ben wel heel kritisch, moet ik zeggen. Als er mensen van DSM luisteren, ik heb niets tegen die ploeg. Ik ben juist heel nieuwsgierig hoe het hele traject rond Fabio Jakobsen eruit ziet. Maar van dat Liepiņš-verhaal dacht ik: ‘kom op, jongens. Dat kan toch niet?’. Bij deze daag ik de ploeg ook uit: blaas mij maar van mijn stoel.”

