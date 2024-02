dinsdag 6 februari 2024 om 16:26

dsm-firmenich PostNL mikt met drie speerpunten op succes in Midden-Oosten

dsm-firmenich PostNL hoopt deze week met Fabio Jakobsen, Warren Barguill en Frank van den Broek te scoren in het Midden-Oosten. Jakobsen zal de sprinthonneurs waarnemen in de Muscat Classic en met name de Tour of Oman, Barguil en Van den Broek krijgen een vrije rol als het gaat om het algemeen klassement.

Aankomende vrijdag is het tijd voor de tweede editie van de Muscat Classic, een lastige eendagskoers met in de finale de nodige korte klimmetjes. Een dag later begint in Oman de dertiende editie van de gelijknamige wielerronde, de Tour of Oman. Ploegleider Matt Winston blikt op de website van de Nederlandse formatie alvast vooruit op de vijfdaagse Tour of Oman.

“De openingsetappe ziet eruit als een dag voor de sprinters. Onze volledige focus zal dan ook uitgaan naar Fabio. Het is voor hem de eerste kans om te sprinten in onze teamkleuren. We moeten er die dag voor zorgen dat de rit eindigt in een sprint. In de overige etappes ligt de finish bergop. We zullen dan Warren en Frank inzetten, en ze proberen uit te spelen als onze afmakers.”

Winston is met andere woorden zeer ambitieus, maar kijkt ook naar het grotere plaatje. “Het belangrijkste doel van de week is om met goed teamwork de basis te leggen voor de rest van het seizoen. Om op een goede manier met elkaar te koersen en uiteindelijk de toon te zetten voor de rest van 2024”, klinkt het.

Het parcours van de Tour of Oman is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Sprinters hebben ook de komende editie dus vrij weinig te zoeken in het sultanaat. Alleen op de eerste dag mogen zij hun kunsten waarschijnlijk vertonen, daarna is het aan de klimmers en puncheurs. Het algemeen klassement zal waarschijnlijk beslist worden in de slotrit, die finisht op Green Mountain.