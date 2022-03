Druk op UCI om Russische bestuurders alsnog te schorsen neemt toe

De internationale wielerunie UCI kwam vorige week met maatregelen in verband met de huidige situatie in Oekraïne. Russische en Wit-Russische nationale ploegen mogen niet meer meedoen aan wedstrijden, sporters uit deze landen komen voorlopig uit onder neutrale vlag. Bestuursleden uit Rusland en Wit-Rusland ontspringen voorlopig echter de dans, zo schetst het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD ontsnapt een klein groepje voorlopig aan de sancties van de UCI. Het gaat om bestuursleden binnen de UCI en de Europese wielerbond UEC van Russische en Wit-Russische komaf. Rusland zou achter de schermen een belangrijke rol spelen en een machtspositie bekleden. Met name de Russische oligarch Igor Makarov, die in 2008 de Katusha-wielerploeg oprichtte, heeft flink wat in de melk te brokkelen.

Er is de laatste dagen echter een tegenbeweging ontstaan, onder leiding van de Nederlandse, Belgische, Britse en Scandinavische wielerbonden. Deze bonden zetten nu druk op de UCI en UEC om bestuursleden uit Rusland en Wit-Rusland alsnog per direct te schorsen. In een brief, ingezien door het AD, stellen de federaties dat het ‘fundamenteel verkeerd is om Russische en Wit-Russische burgers en atleten te straffen die uitkomen voor hun land, terwijl bestuursleden die dezelfde landen vertegenwoordigen op hun positie blijven zitten’.

Volgens verschillende betrokkenen wordt de oproep inmiddels door een grote meerderheid van UCI- en UEC-lidstaten gesteund.