Druivenkoers onderbroken door autobrand langs parcours

De Druivenkoers is momenteel onderbroken vanwege een autobrand langs het parcours. Op 28 kilometer van het eind werd Remco Evenepoel, die solo op kop reed, tot stoppen gemaand.

35 seconden later sloot ook het peloton weer aan. Reden van de neutralisatie is een brand langs het parcours van de Druivenkoers.

De wedstrijd is onderbroken om de hulpdiensten de kans te geven de plek van de brand te bereiken.

Update 16:38: Wedstrijd hervat

Na een onderbreking van iets meer dan een kwartier werd de wedstrijd hervat. Evenepoel mocht als eerste vertrekken. Het peloton werd, 35 seconden later, in een lang lint langs de plek van de brand gedirigeerd.

Druivenkoers – neutralised due to a car on fire in middle of the road. Hopefully soon start. #unoxteam pic.twitter.com/OQ3l4GuS3q

— Leonard Snoeks (@leonardsnoeks) August 26, 2021