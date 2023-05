Droomt Van Wilder van een top-10 in Rome? “Geen hoofddoel, maar het kan wel”

Ilan Van Wilder begon de Giro d’Italia als de belangrijkste klimluitenant van Remco Evenepoel, maar na de opgave van de wereldkampioen kan de 23-jarige Belg zijn eigen ding doen. En Van Wilder komt nog in aanmerking voor een top 10-notering in het algemeen klassement.

Van Wilder staat momenteel vijftiende in de stand, op ruim acht minuten van rozetruidrager Bruno Armirail, maar de renners krijgen nog een loodzware slotweek voor hun kiezen. Droomt de renner van Soudal Quick-Step van een top 10-notering in Rome? “Dan moet ik eerst in Rome raken”, doelt Van Wilder in gesprek met Het Nieuwsblad op de vele coronagevallen binnen de ploeg. “Maar serieus, misschien kan het wel, maar het is geen hoofddoel.”

“Ik zal gewoon elke dag het beste van mezelf blijven geven. Omdat wij maar met drie meer zijn, zal ik wellicht driekwart van de etappe zonder ploegmaats rijden. Pieter (Serry, red.) en Davide (Ballerini, red.) zaten gisteren samen in de vlucht en zullen dat vandaag nog wel in de benen voelen. Ik zal vaak alleen zitten, dus dat is verre van ideaal. Ik zal goed moeten positioneren. Omdat ik alleen ben, laten de klassementsploegen mij er ook niet makkelijk door.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 15 naar Bergamo – ‘mini-Lombardia’

Druk

Van Wilder is nu de vooruitgeschoven pion van Soudal Quick-Step. Brengt dit extra druk met zich mee? “Of dit als een soort onverwacht examen voelt om mij te tonen als klassementsman? Nee, dat vind ik niet. Ik ben hier voor mijn ploeg. Ik probeer nu gewoon te genieten. Niets moet, want deze Giro heeft al bewezen dat plots alles in het water kan vallen. De ploeg zegt ook dat ik vooral moet genieten en mezelf niet te veel druk moet opleggen. Het wordt niet belangrijk.”