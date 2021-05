Droomdebuut Tim Merlier in Giro: “Ik ben heel trots”

Tim Merlier kon zijn geluk niet op na zijn ritoverwinning in de tweede etappe van de Giro d’Italia. De kopman van Alpecin-Fenix greep de eerste de beste sprintkans aan om de concurrentie te verslaan. “Ik ben heel blij en heel trots”, jubelt hij na afloop.

Merlier was op de hoogte van de technische finale in de straten van Novara. “Ik wist dat er een belangrijke rotonde was, maar die zag ik goed aankomen en daardoor wist ik dat ik goed geplaatst zat. Ik dacht alleen maar aan nog sneller gaan”, legt hij uit.

“Ik had een geweldige lead-out en die bracht mij goed in positie. Ik ging daarna van ver aan, op ongeveer 250 meter van de meet, maar dat was genoeg. Dit is echt een grote overwinning voor mij”, aldus Merlier. “Ik ben hier heel blij mee. Ik ben op hoogtestage gegaan met mijn vriendin (Cameron Vandenbroucke, red.) en daar heb ik mij voorbereid. Dat betaalt zich uit.”

“Ik wil iedereen bedanken die in mij geloofde. Deze overwinning is voor jullie”, sprak de sprinter de Vlaamse kijkers nog toe in het flashinterview. Op de finish deed Merlier nog een verwijzing naar de tien jaar geleden overleden Wouter Weylandt: Merlier maakte met zijn handen een ‘W’.