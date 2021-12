Drievoudig wereldkampioene Annette Edmondson (29) hangt fiets aan de haak

Annette Edmondson neemt afscheid van de actieve wielersport. Fysiek kan de Australische nog wel een paar jaar schrijft ze in een uitgebreide toelichting, maar mentaal is ze klaar. Edmondson was actief op de weg en op de baan. In die discipline werd ze drie keer wereldkampioen. De UCI Track Champions League was haar laatste optreden als topsporter.

“Hoewel ik mijn ultieme doel van olympisch goud op de baan niet heb bereikt, heb ik wel bijna al het andere bereikt dat ik me had voorgenomen”, schrijft Edmondson, die tijdens het WK van 2015 wereldkampioen werd op het omnium en de ploegachtervolging en ook in 2019 de beste van de wereld was met de Australische ploeg. Tijdens de Spelen van 2012 pakte ze brons op het omnium en aan de Commonwealth Games hield ze twee gouden medailles over.

Uit haar carrière op de weg had ze meer willen halen. Edmondson won in 2013 een etappe en het klassement in de Tour of Chongming Island en in Geraardsbergen een rit in de Belgium Tour. Vier jaar later zette ze de Pajot Hills Classic (tegenwoordig de Brabantse Pijl) achter haar naam en won ze de proloog in de BeNe Ladies Tour. In 2019 was ze vierde in Dwars door de Westhoek. Ook was ze meermaals succesvol in de Tour Down Under.

“Over de weg ben ik een beetje ontevreden”, schrijft Edmondson in haar uitgebreide toelichting op haar afscheid. “Ik geloof dat ik meer in mijn mars had, maar ik koos voor de baan en ik kon niet beide disciplines op het hoogste niveau beoefenen zoals sommige atleten kunnen. Ik had graag gezien hoe het me zou vergaan als ik me een paar jaar volledig op de weg had gestort, maar nu ben ik klaar en kijk ik uit naar een andere fase.”

Hersenschudding

“Het risico om te vallen heeft ook een rol gespeeld in mijn beslissing,” gaat ze verder, “nadat ik in 2018 een ernstige hersenschudding had opgelopen. Ik ervaar vandaag de dag wat problemen van deze val, wat mijn doelen in perspectief heeft gezet. Ik heb respect voor de renners die ondanks de uitdagingen van deze sport jaar na jaar doelen blijven bereiken, resetten en weer achter nieuwe doelen aangaan. Het is ongelooflijk.”

Edmondson bedankt een hele rits organisaties en coaches die haar carrière mogelijk maakte. “De persoon die de grootste invloed op mijn carrière heeft gehad en die een speciale vermelding verdient, is Tim Decker. Zonder hem zou ik hier vandaag niet staan. Ik liep weg van de sport in 2010 en hij begeleidde me terug, door een discipline-swap en naar een olympisch podium in twee jaar. Hij leerde me meer naast de fiets dan erop en ik zal deze lessen altijd bij me dragen.”

Edmondson is de twee jaar oudere zus van Alex Edmonson, renner bij Team BikeExchange.