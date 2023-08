Drievoudig kampioen Peter Sagan klaar voor zijn laatste WK: “Anderen moeten nerveus zijn, niet ik”

Video

Peter Sagan is klaar voor zijn allerlaatste WK als prof. De Slowaakse renner, die drie keer wereldkampioen werd, staat zonder stress aan de start in Glasgow. “Alles is mogelijk, maar het gaat heel moeilijk zijn”, vertelde hij voor de start voor de camera van WielerFlits.

De 33-jarige Sagan, die al meer dan een jaar geen koers meer won, geeft het interview in zijn gekende stijl: “De anderen moeten nerveus zijn, ik niet. Ik verwacht dat alles gaat ontploffen als we in de lokale rondes komen. Dat staat vast. Dan moet je klaar zijn.”

“Wat mijn kansen zijn vandaag? We zullen het zien”, reageert de Slowaak kort. “Ik ga mijn best doen en dan zal ik zien hoe het zal verlopen. Alles is mogelijk, maar het gaat heel moeilijk zijn.” Op veel steun moet de oud-wereldkampioen overigens niet rekenen in Schotland, hij heeft namelijk alleen Matus Stocek mee als ploegmaat.

