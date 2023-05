Dries De Bondt zegeviert in Antwerp Port Epic, volledig podium voor Alpecin-Deceuninck

Dries De Bondt mag zich de winnaar noemen van de Antwerp Port Epic 2023. Na een zware wedstrijd met bijna 60 kilometer aan onverharde wegen in het Antwerpse was hij als eerste over de finish. De Bondt profiteerde optimaal van een overtal van Alpecin-Deceuninck in een kopgroep van zes, waar hij in de laatste tien kilometer uit ontsnapte. Timo Kielich en Quinten Hermans werden ook nog eens tweede en derde.

De Antwerp Port Epic is al jaren een bijzondere koers, ook dit jaar als de renners liefst 25 kilometer kasseien en 34 kilometer over onverharde wegen voorgeschoteld krijgen. Vier renners beproefden al vroeg hun geluk in de aanval: Jacob Scott (Bolton Equities Black Spoke), Kane Richards (ARA Skip), Frederik Muff en Bjorn Frederik Sørensen (ColoQuick).

Zij kregen vier sterke renners achter zich aan, met daarbij Quinten Hermans en Tom Van Asbroeck. Dat leidde tot een reactie van Lotto Dstny, dat de poging van de twee Belgen neutraliseerde. De volgende aanval miste Florian Vermeersch, de titelverdediger en kopman van Lotto Dstny, niet. Hij zat mee in een elitegroep van veertien die de vroege vluchters opslokte.

Favorieten roeren zich al in de voorfinale

Maar Vermeersch was niet de enige, ook zijn naamgenoot Gianni Vermeersch zat mee samen met Alpecin-Deceuninck-ploegmaats Samuel Gaze, Timo Kielich, Dries De Bondt en opnieuw Hermans. Ook een gevaarlijke klant als Dries Van Gestel schoof mee op de onverharde wegen. Alpecin-Deceuninck probeerde haar overtal uit te spelen door slag om slinger te demarreren.

Vooral De Bondt was erg actief. Hij ontsnapte 40 kilometer voor de finish met Sander De Pestel en Thomas Bonnet. Zij kregen niet veel later aansluiting van Florian Vermeersch, Hermans en Kielich, waardoor Alpecin-Deceuninck een overtal van drie op zes had op 25 kilometer van de finish. De samenwerking was goed, waardoor dertien achtervolgers bleven hangen op een twintigtal seconden.

Alpecin-Deceuninck tegen de rest

In die achtervolgende groep was er pech voor Gianni Vermeersch, die daardoor een goede uitslag definitief uit zijn hoofd kon zetten. In de kopgroep was zijn ploeg echter wel aan de winnende hand, mocht het het overtal kunnen uitspelen. Ruim acht kilometer voor de streep was het De Bondt die zijn moment pakte. Vermeersch, De Pestel en Bonnet reageerden niet meteen, waardoor de vogel was gaan vliegen.

Tien seconden werd twintig seconden voor De Bondt, die in de achtergrond kon rekenen op hulp van zijn ploegmaats Kielich en Hermans. Zij reageerden op alle tegenaanvallen en hielpen De Bondt zo aan zijn zege. Zelf sprintten ze nog naar de tweede en de derde plaats, waardoor het gehele podium voor Alpecin-Deceuninck was.

Eerder op de dag wist Marthe Truyen namens Deceuninck-Fenix de eerste editie van de Antwerp Port Epic voor vrouwen op haar naam te schrijven. Zo was er dubbel feest voor de ploegen van de gebroeders Roodhooft in Antwerpen.

