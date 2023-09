dinsdag 19 september 2023 om 20:00

Dries De Bondt volgt zichzelf op in Textielprijs Vichte

Dries De Bondt heeft, net als vorig jaar, de Textielprijs in Vichte op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Deceuninck was in de West-Vlaamse kermiskoers in een sprint te snel voor de Italiaan Andrea Raccagni. Jens Reynders eindigde als derde.

In Vichte, een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van Anzegem, stond vandaag een nieuwe editie van de Textielprijs op het programma. De winnaar van vorig jaar, Dries De Bondt, was ook nu weer van de partij en de Belgische rasaanvaller liet zich ook weer nadrukkelijk zien in het offensief.

De Bondt wist nog voor halfweg koers weg te rijden met drie concurrenten, waaronder Andrea Raccagni, een 19-jarige Italiaan die uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. In de achtervolgende groep speelde Gianni Vermeersch – een ploeggenoot van De Bondt – zijn rol als stoorzender perfect.

“Ik was extra op mijn hoede”

De 32-jarige Belg reed uiteindelijk met Raccagni naar de streep en wist zijn jonge metgezel eenvoudig uit het wiel te sprinten, goed voor een tweede opeenvolgende zege in Vichte. “Ik had snel door dat Raccagni mijn sterkste concurrent was. Hij vertelde me dat hij kapot zat en al blij was dat ik hem zou meenemen in de finale”, blikt de winnaar met Het Nieuwsblad terug op de wedstrijd.

“Hij beloofde om niet te spurten, maar na een onderhoud met zijn ploegleider Kevin Hulsmans kwam hij me zeggen dat hij toch zou meedoen voor de bloemen. Tja, ik was extra op mijn hoede met die jongen. Rudy Vandenheede van Basso Team Flanders riep me ook nog toe dat ik op stap was met een snelle man. Maar geen nood, ik pakte het goed aan door hem op kop te laten vertrekken in de spurt. Ik had geen moeite om hem te remonteren.”