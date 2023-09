donderdag 7 september 2023 om 19:35

Dries De Bondt volgt Mathieu van der Poel op in Izegem Koers

Dries De Bondt heeft vanmiddag in de Belgische hitte Izegem Koers gewonnen. De coureur van Alpecin-Deceuninck klopte Florian Sénéchal in een sprint met twee.

In en rondom Izegem werd de hele dag koers gemaakt. David van der Poel liet zich in de eerste rondes zien, maar in de finale zou hij niet meezitten in de kopgroep met zeven renners. Latere winnaar De Bondt zat er wel bij, evenals Sénéchal, Jelle Wallays, Dylan Vandenstorme, Aaron Van der Beken en Victor Vercouillie.

In de slotronde slaagden Sénéchal en De Bondt erin om weg te rijden. Van kop af aan reed de Belg vervolgens naar de zege in Izegem. Op de erelijst volgt hij Mathieu van der Poel op.