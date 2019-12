Driedaagse Brugge-De Panne vier keer door De Moeren: “Gevecht tegen de wind” donderdag 19 december 2019 om 12:06

De Driedaagse Brugge-De Panne gooit het parcours voor volgend jaar volledig om. De eendagskoers voor mannen verdubbelt het aantal passages door De Moeren, waar de wind vrij spel heeft, van twee naar vier. Daarnaast wordt de heuvelzone geschrapt.

“Het inlassen van extra doortochten langs De Moeren moet voor nog meer spektakel en spankracht zorgen”, vertelt organisator Johan Van Hecke aan Sporza. “De Driedaagse Brugge-De Panne zal een gevecht worden tegen de wind. En dat zal daags nadien ook het geval zijn voor de vrouwen, die twee passages voorgeschoteld krijgen door De Moeren.”

De enige heuvels die in het parcours zaten, zijn weggehaald. “Geen Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg meer. We opteren voor een volledig vlak parcours”, aldus de organisatie.

Groenewegen

De Driedaagse Brugge-De Panne is sinds 2018 geen meerdaagse meer, maar een eendagskoers. Sindsdien is de winst twee keer gegaan naar een sprinter, eerst Elia Viviani en dit jaar Dylan Groenewegen. Voor volgend jaar staat de West-Vlaamse wedstrijd op het programma voor 25 maart 2020. De vrouwenkoers is op 26 maart.