vrijdag 29 december 2023 om 11:28

Drie WorldTeams naar Tour Colombia, ook Nederlandse Universe-ploeg doet mee

De organisatie van de Tour Colombia 2.1 kan van 6-11 februari rekenen op de deelname van drie WorldTeams. Movistar, Astana Qazaqstan en EF Education-EasyPost hebben hun deelname bevestigd aan de Zuid-Amerikaanse rittenkoers, die voor het eerst sinds 2020 weer verreden wordt.

Astana Qazaqstan heeft de namen van Mark Cavendish en Harold Tejada al doorgegeven voor de Tour Colombia, terwijl bij Movistar de comeback van Nairo Quintana gevierd gaat worden in zijn eigen land. Meer deelnemende renners zijn op dit moment nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat twee ProTeams de oversteek maken naar Zuid-Amerika; het Belgische Bingoal WB en Corratec-Selle Italia. Verder doen flink wat continentale ploegen mee, waaronder Universe CT uit Nederland. Ook de nieuwe Portugese ploeg van Antwan Tolhoek, Sabgal Anicolor, heeft zich aangemeld voor de Tour Colombia. Twee nationale selecties van Brazilië en Colombia maken de startlijst compleet.

Het was pas relatief laat bekend dat de Tour Colombia 2.1 in 2024 zou plaatsvinden, waardoor het lastig was voor de organisatie om meer grote ploegen binnen te hengelen. In Colombia wordt gezocht naar een opvolger van Sergio Higuita (2020), Miguel Ángel López (2019) en Egan Bernal (2018).