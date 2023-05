Drie op een rij voor SD Worx in Duitsland: “Dit team is gek”

Barbara Guarischi heeft donderdag rit drie van de Thüringen Ladies Tour gewonnen na een sterk nummertje van SD Worx. Lorena Wiebes gunde namelijk de zege aan haar ploeggenote. “Dit is ongelooflijk, ik ben heel trots.”

“Dit team is echt gek”, opende een goedlachse Guarischi het flashinterview na afloop. “Ze wilden dat ik ging sprinten vandaag. Ik wilde eigenlijk niet tot vijf kilometer van de streep, want ik was niet zeker dat ik wel kon winnen. Ze bleven echter zeggen dat ik het moest doen en ze geloofden echt in mij. Dit is echt ongelooflijk.”

SD Worx wint op die manier drie dagen op rij in de Thüringen Ladies Tour. “Vandaag was het het plan om als eerste door die lastige bochten te komen, want daarna kon niemand je meer inhalen. Lorena zat in mijn wiel, dus als er iets zou gebeuren, kon zij nog over mij komen en voor de zege gaan. Ik ben heel dankbaar en trots”, besloot Guarischi.

