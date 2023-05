Lorena Wiebes laat Barbara Guarischi juichen in Thüringen Ladies Tour

Barbara Guarischi kwam als eerste over de streep in de derde etappe van de Thüringen Ladies Tour. De Italiaanse renster van SD Worx eindigde voor Lorena Wiebes en Sandra Alonso. Mischa Bredewold blijft leidser in het algemeen klassement.

In rit drie moesten de rensters 94,6 kilometer afleggen van en naar Schmölln. De wegen onderweg waren eerder golvend, maar het was wel de verwachting dat er uiteindelijk een massasprint zou komen. Het was met andere woorden een dag voor snelle vrouwen als Lorena Wiebes, Lotte Kopecky, Marta Lach, Marta Bastianelli, Ruby Roseman-Gannon en Georgia Baker.

Toch succes voor de aanvallers?

Er waren donderdag niet al te veel rensters geïnteresseerd in de vroege vlucht. De Nederlandse Femke Gerritse, die uitkomt voor Parkhotel Valkenburg, probeerde het, maar kreeg niemand mee. Ze werd dan ook zeer snel weer ingerekend door het peloton. Even later probeerde ook Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) het. De Spaanse reed een kleine minuut voorsprong bij elkaar.

In de finale kwam het tempo van SD Worx. De Nederlandse ploeg had plannen om de etappe te laten eindigen in een sprint. Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenburg) sprong nog naar Alonso toe, waardoor de twee samen tegen het jagende peloton streden. In het peloton wachtten ze aanvankelijk wat om echt te achtervolgen. Op die manier kregen Vanpachtenbeke en Alonso, vooral in de dalende laatste kilometers, toch een kans op de zege.

Wiebes gunt zege aan Guarischi

Vanpachtenbeke en Alonso keken in de slotkilometer toch net te veel naar elkaar. Het peloton kon op enkele honderden meters van de streep de aansluiting dan ook maken, waardoor we toch gingen sprinten in de straten van Schmölln. SD Worx had klaarblijkelijk wederom een plannetje, want de Barbara Guarischi sprintte naar de zege. Wiebes bleef in het wiel van haar ploeggenote en gunde de zege aan de Italiaanse Guarischi, die voor het eerst dit seizoen kon winnen. Alonso legde nog beslag op plek drie. Mischa Bredewold kwam in het peloton binnen en blijft leidster.