Drie op een rij voor Marc Sarreau in Tour Poitou-Charentes

Marc Sarreau heeft na de eerste twee ritten ook etappe 3a van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine op zijn naam geschreven. De ochtendrit eindigde na ruim negentig kilometer in een massasprint. Daarin toonde Sarreau zich sneller dan kersvers prof Paul Penhoët (Groupama-FDJ) en Axel Laurance (B&B Hotels-KTM). Edward Theuns werd vierde.

Op dag drie van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine moeten de renners niet één, maar twee etappes rijden. Voordat ze vanmiddag aan de bak mogen in een individuele tijdrit van 18,3 kilometer, stond vanochtend eerst nog een rit in lijn op het programma. Etappe 3a ging van Nieuil-l’Espoir naar Vivonne en was 91 kilometer lang. Over de hellingen en andere hinderissen kunnen we kort zijn: die waren er niet. Wel liep de laatste kilometer heel lichtjes omhoog.

Van Empel vertegenwoordigt China Glory van voren

De coureurs moesten vroeg uit de veren. Met winnaar van de eerste twee etappes, Marc Sarreau, in de leiderstrui, vertrok het peloton om 09.30 uur vanuit Nieuil-l’Espoir. Terwijl de meeste renners de ogen nog wat uitwreven, bleken vier renners al klaar wakker. Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA), Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d’Azur), Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën) en de Nederlander Etienne van Empel (China Glory) kozen meteen het hazenpad.

Hoewel AG2R Citroën met Van Hoecke een mannetje meehad, bepaalden ze aanvankelijk toch het tempo in het peloton. De Belg stond immers op al op bijna vijf minuten in het algemeen klassement, terwijl bijvoorbeeld Van Empel slechts twintig seconden achterstand had. Later namen Groupama-FDJ, Trek-Segafredo, Uno-X en Bingoal Pauwels Sauces WB het werk op zich. Samen zorgden zij ervoor dat de voorsprong, die op een gegeven moment bijna drie minuten was geweest, met nog veertig kilometer te gaan alweer gedaald was tot onder de twee minuten.

Sprinten voor de zege

In de fase daarna werd het gat steeds wat kleiner, totdat op vijf kilometer voor het einde iedereen gegrepen was. Van Empel en Van Hecke hadden het langst tegengestribbeld. Vervolgens was het in volle vaart naar de finish, maar op drie kilometer voor het einde lag eerst nog een tussensprint. Daar pakte Stefan Küng wat bonificatieseconden mee.

In de laatste kilometers nam AG2R Citroën echter het initiatief. Emīls Liepiņš probeerde klassementsleider Marc Sarreau nog te verrassen door vroeg aan te gaan, maar de Fransman reageerde alert. Hij sprintte vervolgens overtuigend naar de zege.