Drie op een rij voor Lorena Wiebes in Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de korte derde (a) etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. De renster van Team DSM was de snelste in een massasprint, die aankwam in Knokke-Heist. Wiebes blijft ook leidster in het algemeen klassement. Later op de dag staat er nog een korte race tegen de klok op het programma.

De rensters kwamen op zaterdag tweemaal in actie in de Baloise Ladies Tour. Voordat ze in de late namiddag een race tegen de klok moesten afleggen, kregen ze een korte en biljartvlakte etappe voorgeschoteld aan de Nederlandse en Belgische kust. In totaal moest het peloton 82,8 kilometer afleggen tussen Cadzand en Knokke-Heist, een van de populairste badplaatsen in België. Na dertien kilometer bereikten de rensters Knokke-Heist, waarna ze vier lokale rondjes aflegden.

Het was lang wachten op de vlucht van de dag, maar op een kleine 50 kilometer van de finish kwam die er dan toch. Nederlandse Jeanne Korevaar (Liv Racing Xstra) en Zweedse Clara Lundmark (GT Krush Tunap) bundelden hun krachten en gingen de strijd aan tegen het peloton. Echt veel voorsprong kreeg het duo niet, ze reden nooit meer dan een minuut weg van het peloton. Op negen kilometer van de streep werden ze dan ook gegrepen.

Sprinten geblazen, met andere woorden. Het initiatief in het peloton kwam voornamelijk van Team DSM, die met Lorena Wiebes natuurlijk een pijlsnelle dame hadden klaarzitten. In de laatste honderden meters ging de Nederlandse van zeer ver aan, maar uiteindelijk wist ze overtuigend stand te houden. Drie op een rij dus voor Wiebes in de Baloise Ladies Tour. Amber van der Hulst en Letizia Paternoster eindigden mee op het podium. Dankzij de zege van Wiebes groeit haar voorsprong ook in het algemeen klassement.