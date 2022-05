Drie op een rij voor Demi Vollering: Nederlandse wint in stijl Itzulia Women

Demi Vollering heeft op indrukwekkende wijze de eerste editie van Itzulia Women op haar naam geschreven. De Nederlandse van SD Worx kwam ook in de slotetappe van en naar San Sebastián als eerste over de streep, nadat ze op de slotklim wist weg te rijden van haar concurrentes. Liane Lippert werd tweede, Marta Cavalli derde.

Vandaag kwam er alweer een einde aan de eerste editie van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen. Maar de rensters gingen eruit met een spetterende etappe, die voert over heilige Baskische grond. De slotrit was net geen 140 kilometer lang en voerde over zeer geaccidenteerde wegen. Met twee beklimmingen van derde categorie en twee hellingen van tweede categorie, beloofde het een spetterend slotakkoord te worden. Er werd vooral spektakel verwacht op de flanken van de Jaizkibel (7,9 km aan 5,6%) en Murgil-Tontorra (2,1 km aan 10,1%), op weg naar de finish in San Sebastián.

Raaijmakers in de vlucht van de dag

Twee rensters besloten er al vrij vroeg vanonder te muizen. Marit Raaijmakers koos voor de aanval en de Nederlandse van Human Powered Health kreeg het gezelschap van de Italiaanse Giorgia Bariani, een nog vrij onbeschreven blad van Top Girls Fassa Bortolo. De twee koploopsters kregen een vrijgeleide van het peloton, maar drie rensters gingen nog net op tijd in de tegenaanval. De Spaanse Naia Amondarain (Sopela Women’s Team), de Française Morgane Coston (Arkéa-Samsic) en Margaux Vigie (Valcar-Travel & Service) wisten met succes de oversteek te maken en zo hadden we een kopgroep van vijf rensters.

De voorsprong van Raaijmakers, Bariani, Amondarain, Coston en Vigie liep op een bepaald moment op tot ruim vijf minuten. Daar gingen nog goed twee minuten vanaf in aanloop naar de Jaizkibel, waar Coston het kaf van het koren wist te scheiden. De 31-jarige Française bleek op de flanken van deze klim over de sterkste benen te beschikken in de kopgroep en reed weg van haar medevluchters. Ook in het peloton was het inmiddels alle hens aan dek. De mindere goden moesten onherroepelijk overboord, waardoor we na de Jaizkibel nog konden spreken van een eerste ‘elitegroep’ van een veertigtal rensters.

De sterke Coston reed intussen nog altijd aan de leiding, al smolt haar voorsprong wel als sneeuw voor de Baskische zon. Met nog 25 kilometer te gaan was het verschil tussen de eenzame koploopster en de groep der favorieten nog een minuut. In de achtervolgende groep probeerden meerdere rensters weg te springen, zo was Jelena Erić van Movistar zeer actief en ook de vrouwen van SD Worx lieten zich gelden, maar deze vluchtpogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Twee Nederlandse dames slaagden er echter wél in om weg te springen en richting Coston te rijden: Shirin van Anrooij en Jeanne Korevaar.

Van Anrooij probeert het op Murgil-Tontorra, Vollering maakt opnieuw indruk

Met deze drie vrouwen begonnen we met nog tien kilometer te gaan aan de voet van de laatste klim van de dag, de bijzonder steile Murgil-Tontorra. Van Anrooij, Korevaar en Coston mochten stiekem gaan dromen van ritwinst, al zaten de toppers voor het klassement niet ver. Van Anrooij trok door en dat bleek funest voor de kansen van Korevaar en Coston. Van Anrooij moest ook wel een tandje bijschakelen, gezien de beperkte voorsprong op de groep met daarin de favorieten. In deze elitegroep bepaalde een sterke Ashleigh Moolman-Pasio het tempo in dienst van leidster Demi Vollering.

Van Anrooij verloor inmiddels steeds meer van haar pluimen en werd op 300 meter van de top ingerekend door de eerste achtervolgsters. Vollering zat goed van voren en wachtte geduldig op haar moment. Vlak voor de top besloot de kopvrouw van SD Worx aan de boom te schudden en niemand bleek in staat om Vollering bij te benen. Pauliena Rooijakkers probeerde het nog wel even, maar trapte al snel op haar adem en moest lijdzaam toezien hoe Vollering alsmaar verder wist weg te rijden. Laatstgenoemde keek niet meer achterom en wist haar voorgift in de afdaling naar San Sebastián alsmaar verder uit te breiden.

Vollering bleek ribbedebie en wist de resterende kilometers naar de finish solo af te werken, goed voor haar derde ritzege in drie dagen tijd. De 25-jarige renster mag zich uiteraard ook eindwinnares noemen van de Baskische meerdaagse. Rooijakkers wist haar tweede plaats in het algemeen klassement veilig te stellen, de Amerikaanse Kristen Faulkner mag als derde mee het eindpodium op.