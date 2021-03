Selecties stromen binnen voor Dwars voor Vlaanderen

Team DSM gaat woensdag met drie kopmannen van start in Dwars door Vlaanderen. De Duitse formatie schuift Søren Kragh Andersen, Tiesj Benoot en Nils Eekhoff naar voren voor de semi-klassieker in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

“We gaan met een sterke selectie naar Dwars door Vlaanderen en dat geeft ons meerdere opties om uit te spelen”, zegt ploegleider Marc Reef. “De route is licht gewijzigd in de heuvelzone en de finale, dat maakt het interessanter om agressief te koersen. We willen aanvallend rijden en zoveel mogelijk renners meesturen. Met Søren, Tiesj en Nils als beschermde renners willen we daarna scoren.”

Bij Qhubeka ASSOS wordt na Gent-Wevelgem gekeken naar Giacomo Nizzolo. De Europese kampioen werd er tweede achter Wout van Aert. Binnen de Zuid-Afrikaanse formatie zijn ook Belgen Victor Campenaerts en Dimitri Claeys van de partij, evenals de sterke Max Walscheid.

Bahrain Victorious zet in op twee kopmannen. Sonny Colbrelli (vierde in Gent-Wevelgem) en Dylan Teuns delen het kopmanschap. Vorige week haalde Teuns in de E3 Saxo Bank Classic de finish niet. De Ronde van Vlaanderen staat in principe niet op het programma van de heuvelspecialist, die zich focust op de Ardense klassiekers van april.

Groupama-FDJ stuurt Arnaud Démare en Stefan Küng naar Dwars door Vlaanderen. De Zwitserse kampioen maakte in Gent-Wevelgem deel uit van de beslissende kopgroep, maar kon het niet afmaken. Hij werd zesde. Frans kampioen Démare miste de slag en strandde in Wevelgem op de 44ste plaats. Het wordt voor de Fransman zijn derde deelname aan Dwars door Vlaanderen.

Selectie Team DSM voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Tiesj Benoot

Alberto Dainese

Nils Eekhoff

Søren Kragh Andersen

Niklas Märkl

Joris Nieuwenhuis

Jasha Sütterlin

Selectie Qhubeka ASSOS voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Lasse Norman Hansen

Giacomo Nizzolo

Andreas Stokbro

Emil Vinjebo

Max Walscheid

Selectie Bahrain Victorious voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Sonny Colbrelli

Marco Haller

Heinrich Haussler

Jonathan Milan

Marcel Sieberg

Dylan Teuns

Fred Wright

Selectie Groupama-FDJ voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Arnaud Démare

Stefan Küng

Olivier Le Gac

Fabian Lienhard

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Ramon Sinkeldam

Selectie Bingoal Pauwels Sauces WB voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Timothy Dupont

Arjen Livyns

Milan Menten

Laurenz Rex

Ludovic Robeet

Luc Wirtgen

Tom Wirtgen

Selectie Arkéa-Samsic voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Warren Barguil

Benjamin Declercq

Daniel McLay

Christophe Noppe

Clément Russo

Connor Swift

Bram Welten