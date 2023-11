zaterdag 11 november 2023 om 09:24

Drie demonstranten vrijgesproken na protestactie tijdens WK wegrit in Glasgow

Drie demonstranten die de wegwedstrijd van het WK wielrennen in Glasgow verstoorden zijn vrijgesproken door de Schotse rechtbank. Zij hadden zichzelf aan het asfalt vastgelijmd en door die protestactie lag de koers zeker 50 minuten stil. Een andere activist is veroordeeld tot een boete van 250 pond, omdat hij vaker op deze manier geprotesteerd heeft.

De vier demonstranten waren onderdeel van de groep This is Rigged, dat zich zorgen maakt om het klimaat. Onder meer door de betrokkenheid van INEOS, maar ook beslissingen van de UCI met betrekking tot transgenders in het peloton waren aanleiding voor hen om tijdens het WK wielrennen te demonstreren.

Tijdens de uitspraak, die werd bijgewoond door Daily Record, werd duidelijk dat de vier demonstranten poederkanonnen gebruikt hadden en dat zij met superlijm zichzelf aan het asfalt hadden geplakt. Daarnaast waren ze met meerdere (ketting)sloten aan elkaar verbonden, wat het extra lastig maakte om ze te bevrijden en weg te krijgen.

De sheriff, zo heet de rechter van dienst in Schotland bij middelgrote strafzaken en civiele zaken, vond dat de beklaagden de situatie ernstig verstoord hadden. “Ik accepteer dat alle vier een eigen mening en overtuiging hebben, maar protesten moeten proportioneel en vreedzaam zijn. Het was vreedzaam, maar niet proportioneel.”

“Ik begrijp wel waarom jullie gehandeld hebben zoals jullie deden”, aldus de sheriff, die snapt dat er veel discussie over dergelijke acties is. Daarom besloot hij drie van de vier demonstranten vrij te spreken. “Jullie zijn vermanend toegesproken, aangezien jullie first offenders zijn en ik begrijp waarom jullie dat deden, hoewel het naar mening wel tegen de wet was.”