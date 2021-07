Drie dagen na olympische titel start Annemiek van Vleuten in Clásica San Sebastián

Annemiek van Vleuten veroverde vandaag nog goud op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen van Tokio, maar over drie dagen voegt zij zich alweer bij haar ploeg Movistar voor de volgende koers. De Nederlandse verschijnt namelijk aan de start van de Clásica San Sebastián.

Van Vleuten heeft een paar veelbewogen dagen achter de rug. Zondag dacht ze even dat ze de beste was in de olympische wegkoers, maar dat was buiten Anna Kiesenhofer gerekend en won ze zilver. Drie dagen later kwam het goud er alsnog in de tijdrit, waar ze Marlen Reusser en Anna van der Breggen voorbleef. Inmiddels heeft ze alweer haar volgende doel op het oog, de Clásica San Sebastián van zaterdag.

Voor de Nederlandse wordt het haar tweede deelname aan de Baskische wedstrijd. Bij de eerste editie van de vrouwenwedstrijd, in 2019, was ze zestiende. Vorig jaar ging de koers door corona niet door. “Ik zat al een tijdje met de Clásica San Sebastián in mijn hoofd, maar ik wilde wachten tot vandaag om te beslissen. Het is een van de mooiste koersen. Ik weet niet hoe ik de jetlag ga verteren, maar ik wil van deze koers genieten.”

De vrouweneditie van de Clásica San Sebastián gaat over 139,8 kilometer. Onderweg staan vier gecategoriseerde beklimmingen ingetekend, naast enkele niet-geclassificeerde hellingen. Naast Van Vleuten staan namens Movistar ook Alicia González, Lourdes Oyarbide, zesde in 2019, Gloria Rodríguez, Sheyla Gutiérrez, Jelena Erić en Sara Martín aan het vertrek. Lucy Kennedy won de eerste uitgave.

👩‍🦰🔜 Está previsto que @AvVleuten esté el sábado en la salida de @dklasikoa ❗😊 Miek: "I already had #KlasikoaWomen in my mind, yet wanted to wait until today to decide. It's one of the most beautiful races. Don't know how I'll deal with the jetlag, but I want to enjoy this!" pic.twitter.com/zQheQtZgSW — Movistar Team (@Movistar_Team) July 28, 2021