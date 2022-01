Drie Belgische ProTeams in Tour of Antalya

De Tour of Antalya (10-13 februari) zal dit jaar tien ProTeams verwelkomen tijdens de vierde editie van de wedstrijd. Drie ProTeams, te weten Alpecin-Fenix, Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise, komen uit België.

Vorige week konden we al meegeven dat de Nederlandse continentale ploeg ABLOC CT van start zal gaan in de Tour of Antalya. Nu heeft de organisatie van de 2.1-koers ook de overige ploegen die zullen deelnemen naar buiten gebracht. Het gaat om tien ProTeams, twaalf continentale formaties en een Duitse nationale selectie.

Alpecin-Fenix, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen-Baloise, Uno-X, Drone Hopper-Androni Giocattoli, Bardiani-CSF-Faizanè, Gazprom-RusVelo, EOLO-Kometa, Human Powered Health en Team Novo Nordisk zijn de ProTeams met een uitnodiging op zak.

In 2021 kon de Turkse vierdaagse niet doorgaan vanwege de coronapandemie. In 2020 ging de eindzege in de Tour of Antalya naar de Brit Maximilian Stedman. Kenneth Van Rooy werd toen tweede, de Italiaan Alessandro Fancellu eindigde als derde.

🇹🇷 2022 Tour of Antalya takım listesi! 💪

🇬🇧 List of teams in Tour of Antalya 2022! 💪 pic.twitter.com/zchkYI0Tuh — Tour of Antalya (@tourofantalya) January 25, 2022