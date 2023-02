Drie aankomsten bergop kleuren Ronde van Catalonië 2023

De Ronde van Catalonië 2023 wordt gekenmerkt door drie etappes met aankomst bergop. Al op de tweede dag finishen de renners op ruim 2.100 meter hoogte in skigebied Vallter. De dag erna ligt de eindstreep op La Molina en de vijfde etappe eindigt op Lo Port. De organisatie had het rittenschema al gepresenteerd, maar nu ook de definitieve parcoursen.

De sprinters komen er behoorlijk bekaaid vanaf in de WorldTour-koers door Catalonië. Op papier lijkt alleen de vierde etappe naar Sabadell geschikt voor de rappe mannen. Ook de openingsrit rond Sant Feliu de Guíxols en de zesde etappe naar Molins de Rei bieden kansen, maar dan wel voor de puncheurs. Onderweg liggen namelijk de nodige heuvels en beklimmingen.

Etappe twee voert de renners naar het skioord Vallter, met de finish op 2.135 meter boven zeeniveau. Op 50 kilometer van de finish ligt ook nog de Coll de Coubet. Ook de derde etappe voert naar een wintersportgebied, namelijk La Molina van eerste categorie. Daarvoor liggen nog de Coll de Coubet en de Coll de la Creueta van buitencategorie.

Lo Port is de finishlocatie van de vijfde etappe. De rest van de rit is grotendeels vlak, maar de slotklim is 8.4 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%. Op de steilste stroken tikt het wegdek de 20% aan. De gebruikelijke slotrit is in Barcelona. Daar wordt het traditionele circuit afgewerkt met de beklimming van de heuvel Montjuïc.

Lees meer: Lotto Dstny en Uno-X ontvangen wildcards voor Ronde van Catalonië

In 2022 ging Sergio Higuita aan de haal met de overwinning in Catalonië. De Colombiaan sloeg op dag zes samen met Richard Carapaz, die tweede werd in het eindklassement, een grote slag in het klassement nadat de twee meer dan 100 kilometer in de aanval gingen. De derde plaats was weggelegd voor João Almeida.

Etappeschema Ronde van Catalonië 2023 (20-26 maart)

20-03, Etappe 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (164,6 km)

21-03, Etappe 2: Mataró – Vallter (165,4 km)

22-03, Etappe 3: Olost – La Molina (180,5 km)

23-03, Etappe 4: Llívia – Sabadell (188,2 km)

24-03, Etappe 5: Tortosa – Lo Port (178,6 km)

25-03, Etappe 6: Martorell – Molins de Rei (177,0 km)

26-03, Etappe 7: Barcelona – Barcelona (142,0 km)