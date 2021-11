Dowsett komt halve kilometer tekort voor werelduurrecord: “Trots op mezelf”

Alex Dowsett was na afloop van zijn werelduurrecordpoging trots op zijn prestatie. De Britse tijdrijder reed in Aguascalientes, Mexico een afstand van 54,555 kilometer, waarmee hij een halve kilometer tekort kwam voor het record van 55,089 kilometer van Victor Campenaerts. “Ik ben trots op mezelf en de afstand die ik heb gereden”, vertelt Dowsett na afloop.

“Ik voel me goed”, zucht Dowsett meteen na zijn poging. “Ik had drie doelen toen ik hieraan begon. Het eerste doel was om het werelduurrecord te verbreken. Daarvoor kwam ik tekort. Ik wil daarom de complimenten nogmaals geven aan Victor en aan Dan Bigham (houder van het Britse uurrecord, red.), want ik reed vandaag voor een wereldrecord en een Brits record. Het zijn geweldige wielrenners.”

“Maar vandaag was een groot succes, want mijn andere doel was om te zien hoe ver ik zelf kon gaan. En 54,555 kilometer is blijkbaar hoe ver ik kan gaan. We hebben alles gegeven, met het kleine team om mij heen. Het was veel werk om hierheen te komen. Maar iedereen had geloof in mij en ik geloofde in mezelf. Dat is het grootste succes. Ik ben trots daarop. Trots op mezelf en de afstand die ik heb gereden”, aldus de 33-jarige coureur van Israel Start-Up Nation.

Hemofilie

Dowsett vroeg met zijn recordpoging ook aandacht voor hemofilie, een ziekte die bij hem als baby werd vastgesteld. Daarbij stolt het bloed niet voldoende, waardoor een grote wonde voor extra grote schade kan zorgen. Ook zijn dochter Julia heeft hemofilie. “Tegen jonge mensen met hemofilie wil ik zeggen: geef het een kans, want de grootste fout voor mij zou geweest zijn om het niet geprobeerd te hebben.”

“Mijn hele jeugd heb ik moeten aanhoren wat ik niet kon doen”, zegt hij emotioneel. “Voetbal, rugby, boxen… Maar samen met mijn ouders gingen we dingen zoeken die ik wel kon doen. We draaiden iets negatiefs om naar iets positiefs. Ik heb een geweldige carrière kunnen opbouwen. Het leven kan je soms tegenstaan, maar het gaat erom wat je er zelf van maakt en hoe je ermee omgaat.”