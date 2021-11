Dowsett bijt zich stuk op afstand Campenaerts en weet werelduurrecord niet te verbreken

Alex Dowsett is er niet in geslaagd om het werelduurrecord te verbeteren. De 33-jarige Brit legde in het Mexicaanse Aguascalientes een afstand af van 54 kilomter en 555 meter , wat niet genoeg was om het record van Victor Campenaerts te verbeteren. De Belg reed op 16 april 2019 – eveneens in Aguascalientes – een afstand van 55,089 kilometer.

Dowsett ging – onder toeziend oog van zijn familie op het middenterrein – op 1887 meter hoogte voortvarend van start en zat in de openingsfase een seconde onder de tijd van Campenaerts. Gaandeweg liep zijn achterstand steeds verder op.

Na twintig kilometer bedroeg zijn achterstand drie tellen op de tussentijden van Campenaerts. Op dertig kilometer liep hij al zes seconden achter, een verschil dat alleen maar verder opliep. Het record van Campenaerts bleef dan ook buiten bereik, waardoor het werelduurrecord in Belgische handen blijft.

Dowsett slaagde er wel in om zijn afstand van zes jaar geleden te verbeteren. Dowsett was in 2015 al eens korte tijd houder van het werelduurrecord. Hij zette op 2 mei 2015 in Manchester een afstand van 52,937 km neer, maar zag een maand later zijn record verbeterd worden door landgenoot Bradley Wiggins.