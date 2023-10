woensdag 11 oktober 2023 om 16:55

Godon verrast met zege in Giro del Veneto: “In Parijs-Tours voelde ik me nog ziek”

Dorian Godon was misschien niet de meest verwachte winnaar van de Giro del Veneto, maar wel overduidelijk de sterkste. “Ik ben blij dat ik het seizoen zo met een mooie zege kan afsluiten”, vertelde hij in het flashinterview.

“Met Stan Dewulf in de kopgroep, zaten we de hele dag in een zetel. Stan was heel sterk, waardoor ze tot op zeven kilometer van de finish konden voorop blijven. Vanaf dan deed de ploeg alles voor mij. Op twee ronden van het einde gaf ik aan dat ik me heel goed voelde. Dus ging zelfs Benoit Cosnefroy zich voor mij opofferen. Ik ging vijftig seconden full gas op deze mooie aankomst voor mij.”

Toch was de 27-jarige Godon best verrast dat hij het kon afwerken. Na de Brabantse Pijl was het nog maar zijn tweede zege van het seizoen. “Ik werk hard op training en ik heb een goede punch. Maar in Parijs-Tours, drie dagen geleden, voelde ik me ziek. Ik was even heel shit, maar nu ben ik terug. Ongelooflijk.”

De honger van Godon is echter nog niet gestild. “In de Veneto Classic willen we opnieuw winnen met de ploeg en het seizoen goed afsluiten. Ik hou ervan om in Italië te koersen. Zondag is het misschien wat te moeilijk voor mij. Als dat het geval is, zal ik Benoit zeker helpen.”

Stan Dewulf kreeg de complimenten van Dorian Godon. De reactie van Dewulf: