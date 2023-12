dinsdag 5 december 2023 om 14:40

Dopingzondaar Matteo Spreafico keert terug in het peloton

Matteo Spreafico is volgend jaar weer te zien in het wielerpeloton. De inmiddels 30-jarige Italiaan werd in mei 2021 met terugwerkende kracht voor drie jaar geschorst wegens dopinggebruik, maar heeft nu een nieuwe ploeg gevonden.

Spreafico zal in 2024 uitkomen namens Mg.K Vis-Colors for Peace, een continentale Italiaanse wielerploeg. In het verleden reden er – met Christian Scaroni, Attilio Viviani, Filippo Zana, Leonardo Bonifazio en Paul Double – meerdere bekende renners voor deze formatie.

Spreafico krijgt bij Mg.K Vis-Colors for Peace de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en af te rekenen met zijn dopingverleden. De Italiaan liep tijdens de Giro d’Italia van 2020 tegen de dopinglamp. De positieve tests werden afgenomen op 15 en 16 oktober, rondom de twaalfde en de dertiende etappe van de Ronde van Italië.

Lange schorsing

Het ging om het middel enobosarm, ook wel ostarine, een middel dat dezelfde werking heeft als anabole steroïden. De internationale wielerunie UCI besloot hem uiteindelijk voor drie jaar te schorsen. De schorsing van de oud-renner van Androni Giocattoli en Vini Zabù-KTM ging in op 22 oktober 2020 en liep dit jaar af op 21 oktober.

De UCI besloot de uitslagen van Spreafico tijdens de Giro van 2020 overigens te schrappen. Zijn etappe- en eindzege in de Ronde van Venezuela van 2018 – de enige successen die hij tot nog toe boekte – mocht hij wel gewoon behouden.