Dopingcontroles gaan door in landen waar dat kan donderdag 26 maart 2020 om 11:49

De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) kan vanwege de wereldwijd genomen maatregelen door het coronavirus niet alle dopingcontroles uitvoeren. Dat laat de onafhankelijk organisatie die namens de UCI de dopingcontroles uitvoert weten in een statement. Waar dat kan, worden controles nog wel uitgevoerd.

De CADF laat weten de huidige situatie in de wereld goed in de gaten te houden. Samen met de internationale wielerunie UCI wordt overlegd wat in deze situatie gedaan kan worden, met als doel het voortzetten van activiteiten. Hiermee willen UCI en CADF de wielersport schoonhouden, ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus.

De anti-dopingorganisatie houdt wel rekening met de afgelaste wedstrijden, met de maatregelen in risicolanden en met de lijst van WADA-laboratoria die vanwege het coronavirus gesloten zijn. Zo zijn meerdere Europese landen in lockdown.

“Waar de controles door kunnen gaan, wordt prioriteit gegeven aan de renners in de UCI Registered Testing Pool. Met name in urgente zaken”, valt te lezen. Renners die binnen die testgroep vallen (in ieder geval alle profrenners en -rensters) zijn ook verplicht om hun whereabouts in te blijven vullen.

Bij het afnemen van de dopingtests wordt de controleurs opgedragen om zich aan de voorgeschreven maatregelen per land te houden. Dit om de gezondheid van renners, hun omgeving en de controleurs te bewaren.