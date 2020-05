Mads Pedersen hervat de competitie op 28 juli, Jasper Stuyven op 5 augustus woensdag 20 mei 2020 om 13:39

Als er deze zomer gekoerst wordt, dan hervat wereldkampioen Mads Pedersen de competitie in de Ronde van Burgos, eind juli. Jasper Stuyven, ploegmaat bij Trek-Segafredo, start een week later in de Ronde van Polen.

“Het is bijzonder leuk om eindelijk weer een kalender te zien”, vertelt Pedersen op de website van zijn team. “Nu hebben we iets om ons op te richten. De afgelopen weken trainden we zonder een echt doel. Het is duidelijk dat mijn doelen de klassiekers blijven, daarnaast hoop ik nog steeds de Tour te rijden. Maar ik kijk vooral uit naar een natte editie van Parijs-Roubaix.”

Pedersen heeft het over een “coole ervaring” om in zo’n korte periode alle grote wedstrijden te rijden. “Het is voor iedereen nieuw. We zullen ons aanpassen aan de situatie en ervoor zorgen dat we klaar zijn.” Pedersen herbegint in de Ronde van Burgos, eind juli.

Uiteraard focust ook Jasper Stuyven, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, op de klassiekers. En ook hij richt zich nog op de Tour. “Ik denk dat we allemaal gretig en hongerig zijn om weer te gaan koersen. De klassiekers zijn nog steeds mijn hoofddoel. Het wordt kwestie om in die korte periode een balans te vinden tussen wedstrijden, rust en een beetje training. Niemand weet wat de klassiekers ons in oktober zullen brengen. De kans is wat groter bij slecht weer, maar wat regen en een beetje koude is geen ramp.”