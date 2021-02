Groen licht voor etappe naar Mont Ventoux ondanks hevige sneeuwval

De derde etappe van de Tour de La Provence staat op de tocht. Op de Mont Ventoux, waar de finish is gepland bij het skistation Chalet Reynard, sneeuwde het namelijk hevig. De organisatie beslist zaterdagochtend of de koninginnenrit kan worden gehouden.

Op voorhand werd de derde etappe over 153,9 kilometer, met start in Istres en aankomst bij het skistation Chalet Reynard, gezien als het hoogtepunt van de Tour de La Provence, maar mogelijk gaat de rit niet door. Op de Kale Berg heeft het vrijdag namelijk hevig gesneeuwd. De organisatie verkent zaterdagochtend samen met de lokale autoriteiten de finale om te bepalen of de etappe kan doorgaan.

De vierdaagse ronde begon donderdag in Aubargne en eindigt zondagmiddag met een slotetappe over 163,2 kilometer van Avignon naar Salon-de-Provence. Davide Ballerini, de winnaar van de eerste twee ritten, staat momenteel aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van zestien seconden op Alex Aranburu, die tweede staat. Julian Alaphilippe en Bauke Mollema zijn de nummer drie en vier in het klassement.

🚨🚨 Le neige tombe depuis 18h au Ventoux. Les organisateurs du @tourlaprovence se rendront sur place demain Ă 7h, avec les services de l’Etat et du dĂ©partement de Vaucluse pour dĂ©cider du maintien ou non de la 3e Ă©tape 🤞🤟🚴‍♂️ #TDLP2021 — BenoĂ®t Gilles (@Benoit_Gilles13) February 12, 2021

INFORMATION Les organisateurs se rendront demain au Mont Ventoux afin de maintenir ou non la troisième Ă©tape de demain, la neige tombant abondamment sur le Mont Chauve. — Tour de la Provence (@tourlaprovence) February 12, 2021

Update – Groen licht voor etappe naar Mont Ventoux

Goed nieuws vanuit Frankrijk. De bergetappe van Istres naar het skistation Chalet Reynard op de Mont Ventoux kan doorgaan zoals gepland. Dat meldde de organisatie zaterdagochtend op haar social media. Om 12.30 uur wordt het startsein gegeven voor de derde etappe. De finish wordt verwacht tussen 16.36 en 17.03 uur. De rit is vanaf 14.30 uur te zien op Eurosport en Ziggo Sport Docu. Ook Proximus Sports 1 en GCN Racing zijn er live bij.

INFORMATION L’étape d’aujourd’hui entre @villeistres et @ChaletReynard1 est maintenue. Celle ci Ă©tait en effet menacĂ©e pour cause de chutes de neiges abondantes dans la soirĂ©e. — Tour de la Provence (@tourlaprovence) February 13, 2021