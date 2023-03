Doorbraak in de wielersport: WorldTeams moeten opleidingsvergoeding gaan betalen

De UCI gaat in juni een nieuwe regel lanceren.WorldTour-ploegen moeten vanaf dan een vergoeding betalen van 2000 euro als ze een neoprof overhalen naar hun team. Het geld zal dan via de nationale federatie van de renner naar de opleidingsploeg in kwestie gaan.

“Wanneer een nieuwe profrenner, volgens artikel 7 van de gezamenlijke overeenkomst, zich voor het eerst aansluit bij een UCI WorldTeam, is een opleidingsvergoeding verschuldigd aan alle ploegen die betrokken zijn bij de opleiding van de renner vanaf het jaar van zijn vijftiende verjaardag en gedurende maximaal acht jaar”, staat er te lezen. De nieuwe regel zal van kracht zijn vanaf 1 juni 2023.

Vervolgens is het aan de nationale federatie van de renner, die het geld ontvangt van het WorldTeam in kwestie. “De nationale federatie zal dan het gehele bedrag pro-rata temporis herverdelen onder de ploeg(en) en/of de UCI Continental ploeg(en) waarbij de renner was ingeschreven.” Indien de nationale federatie geen contact opneemt met de WorldTour-ploeg na drie maanden, vervalt het te betalen bedrag.

New UCI rule coming in June, any mens' World Tour team that signs a neo-pro will pay a €2000 "training compensation fee" for every year the rider was a member of a club or UCI conti team, can be up 8 years. Full rule that explains more: pic.twitter.com/eAjzuRCARm

— the Inner Ring (@inrng) March 17, 2023