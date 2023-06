Domper voor David Dekker: sprinter breekt neus in Elfstedenronde Brugge

David Dekker heeft bij een val in de Elfstedenronde Brugge zijn neus gebroken. Dat meldt zijn ploeg Arkéa-Samsic op sociale media. Het is nog niet duidelijk hoelang de Nederlander uit de roulatie is.

“Na zijn val gisteren in de Elfstedenronde Brugge, bleek David Dekker een gebroken neus te hebben”, schrijft Arkéa-Samsic op sociale media. “Ook waren er hechtingen in het linker jukbeen nodig. De duur van zijn afwezigheid wordt later meegedeeld. Beterschap, David!”

Het is niet de eerste tegenslag die Dekker dit seizoen krijgt te verwerken. In de Giro d’Italia behaalde hij in de tweede rit weliswaar een knappe tweede plaats, maar moest hij ook al vroeg opgeven vanwege allergieën en astma. “Elke dag stonden mijn longen volledig in brand”, zie hij daarover tegen WielerFlits. Nadat hij de Giro verliet, reed Dekker vijf eendagswedstrijden in Nederland en België, maar haalde hij slechts twee keer de finish.

