David Dekker start na Giro-opgave in Veenendaal: “Longen stonden in brand”

David Dekker was vanochtend een opvallende aanwezige bij de start van Veenendaal-Veenendaal. Een week na zijn opgave in de Giro d’Italia hervat hij het koersen in Veenendaal alweer.

“Het kan beter”, vertelt de coureur van Arkéa-Samsic bij WielerFlits. “Om eerlijk te zijn had ik nu liever nog in de regen in de Giro d’Italia gereden. Ik was daar echt echt gestart met het doel om uit te rijden, maar door omstandigheden is dat niet gelukt.”

Die omstandigheden waren niet zijn valpartij na de finish in de rit na Salerno – daar kwam de Noord-Brabander bijna ongeschonden vanaf – maar allergieën en astma. “Elke dag stonden mijn longen volledig in brand. Elke dag werd het erger en erger. Het ging echt niet meer. In de rit waarin ik afstapte reed ik met 350 watt een berg omhoog, maar kon ik nauwelijks nog ademhalen.”

Ondanks de vroege DNF van Dekker kijkt de 25-jarige sprinter toch ook wel met een goed gevoel terug op de Giro. “Die tweede plek was super, supermooi”, gaat hij verder. “Hoe het met de ploeg was, en wat ik heb gedaan, biedt veel perspectief voor de toekomst. Oké, het sprintersveld was niet wereldtop, maar wie er niet is, kun je ook niet kloppen.”

In Veenendaal-Veenendaal vanmiddag zal Dekker waarschijnlijk niet aan sprinten toekomen. “Mijn conditie is dik in orde, hoor. Maar met mijn longen en de medicijnen zal het nog wel een aantal weken duren voor ik weer helemaal in orde ben. Als je longen niet meewerken, kun je niet heel erg veel.”