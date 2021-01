Domingos Gonçalves voor vier jaar geschorst

Domingos Gonçalves is voor vier jaar geschorst vanwege schommelingen in zijn bloedpaspoort. De Portugees kwam al een tijdje niet meer in actie als wielrenner. De ex-renner van Caja Rural-Seguros RGA is geschorst tot 12 december 2023.

De schommelingen dateren uit de periode 2016-2018. In die jaren reed Gonçalves voor Caja Rural-Seguros RGA en de Portugese formatie Radio Popular Boavista. Hij was toen succesvol in de Volta a Portugal en verder veroverde hij drie nationale titels. Deze zeges zijn hem inmiddels ontnomen.

De 31-jarige Gonçalves – de tweelingbroer van Delko-renner José Gonçalves – was al voorlopig geschorst door de UCI. Hij begon zijn carrière in 2012 bij het bescheiden Onda en reed vervolgens voor meerdere continentale ploegen. Na vier seizoenen kreeg hij een kans bij het grotere Caja Rural-Seguros RGA.