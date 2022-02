Domenico Pozzovivo tekent bij Intermarché-Wanty Gobert

Domenico Pozzovivo heeft op de valreep zijn wielercarrière verlengd. De 39-jarige Italiaan moest na het ineenstorten van Qhubeka NextHash op zoek naar een nieuwe ploeg en die heeft hij in Intermarché-Wanty Gobert nu gevonden. Hij is inmiddels ingeschreven op de UCI-website. Voor hoe lang hij tekent, is op dit moment nog niet duidelijk.

De kleine pocketklimmer werd afgelopen seizoen nog zesde in de Ronde van Zwitserland, ook wel de vierde grote ronde van het wielerseizoen genoemd. Hij heeft meerdere top 5-noteringen in de Giro d’Italia op zijn naam, waarvan de laatste in 2018. Pozzovivo begon zijn lange carrière in 2005, toen hij een profcontract tekende bij Ceramica Panaria-Navigare. Dat is de voorloper van wat nu Bardiani-CSF-Faizanè is. Hij bleef daar tot en met 2012, waarna hij achtereenvolgens reed voor AG2R La Mondiale (2013-2017), Bahrain Merida (2018-2019) en dus NTT Pro Cycling/Qhubeka NextHash.

De transfer van de ervaren Italiaanse klassementsrenner annex klimmer hing al geruime tijd in de lucht. Aike Visbeek vertelde in een uitgebreid interview met WielerFlits begin december al het volgende: “Er zit nog wel iets beweging in voor een of twee plekken. Waarom het nog niet rond is, heeft met meerdere zaken te maken. Denk aan ons budget. Het geld was gewoon op, simpel zat. Maar dan heb je te maken met het feit dat bepaalde renners wel weer interessant zijn voor een sponsor, waardoor die misschien zegt: ‘Oké, dat past ons goed. We steken daar wat extra budget in’.”

“Met het nieuwe partnerschap met Vini Zabù, moet je bijvoorbeeld denken aan een Italiaanse renner”, zei hij toen. “Dat kan heel goed, want er zijn nog een aantal heel leuke renners vrij op de markt. Dan begint het spel van het met elkaar eens zijn, gaat Qhubeka NextHash wel of niet door. We weten dus wie we willen, maar we zitten in de wachtkamer.” Dat betrof dus Pozzovivo en ook – in een eerder stadium – de Hongaar Barnabás Peák. Bij Intermarché-Wanty Gobert – dat al drie keer won dit vroege voorjaar – versterkt de Italiaan de kern voor de grote rondes en rittenkoersen.