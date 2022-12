Domenico Pozzovivo op weg naar nieuw contract: “Ik ben het nog steeds waard”

Domenico Pozzovivo is nog niet klaar met het wielrennen. De Italiaanse ouderdomsdeken werd in februari 2022 pas opgevist door Intermarché-Wanty-Gobert, maar was meteen op de afspraak voor de Belgische ploeg. “Er is nog geen nieuw contract, we zijn aan het onderhandelen”, zegt hij over het seizoen in 2023.

Pozzovivo kreeg een contract van een jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert. Zijn toekomst is op dit moment nog onzeker, al zijn er een aantal onderhandelingen aan de gang. “Het verlangen is nog steeds erg leven. Mijn enige doel is nu dan ook een contract voor volgend seizoen. IWG is klaar om te bevestigen, maar we moeten nog een paar punten ophelderen”, vertelde de Italiaan aan Tuttobiciweb.

Pozzovivo: “Ik ben het nog steeds waard”

De Belgische formatie is echter niet de enige ploeg die geïnteresseerd is in Pozzovivo. “We overwegen ook andere aanbiedingen, waaronder een WorldTour-ploeg en een paar ProContinentale. Ik ben het nog steeds waard”, aldus de Italiaan. “Ik presteerde zeer goed. Ik was de tweede Italiaan in het eindklassement van de Giro (achtste, red.) en ik heb belangrijke punten gescoord voor de ploeg. Laat een ding duidelijk zijn: ik zit goed bij deze ploeg. Maar paradoxaal genoeg hebben we ondanks alles nog steeds geen akkoord bereikt.”

“De zekerheid om op mijn leeftijd al in het peloton te zitten, vooral voor iemand als ik die veel ongelukken heeft gehad en zijn leven heeft geriskeerd bij die zware valpartij in 2019, is iets buitengewoons. Ik beschouw mezelf als zeer gelukkig, nu waardeer ik alles wat op mijn pad komt.” Naast die liefde voor de sport is er ook nog ambitie bij de 40-jarige renner, zeker als het over de Giro gaat. “Ik kan er nog steeds competitief zijn. Het podium of top-5 kan ik niet op voorhand zeggen, maar ik weet dat ik vooraan zal staan. Ik ben niet geïnteresseerd in de etappes, maar in het klassement.”

Over Rebellin: “Hij was een symbool”

Als Italiaan en een van de anciens in het peloton heeft Pozzovivo natuurlijk veel met Davide Rebellin gekoerst, die op vreselijke wijze om het leven kwam. Voor de renner van Intermarché-Wanty-Gobert was het bijzonder moeilijk om het nieuws te horen. “Ik dacht dat het een slechte grap was. Het was verschrikkelijk, echt niet te geloven. Hij was een symbool en wijdde zijn leven aan de wielersport.”