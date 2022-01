‘Domenico Pozzovivo op weg naar Intermarché-Wanty-Gobert’

De kans is groot dat we Domenico Pozzovivo ook komend jaar in het peloton zien. De 39-jarige Italiaan, die zonder ploeg zit sinds het opheffen van Qhubeka-NextHash, staat op het punt zijn handtekening onder een contract met Intermarché-Wanty-Gobert te zetten. Dat meldt Tuttobiciweb. Het zou gaan om een eenjarige verbintenis, waarna Pozzovivo zijn carrière af zou sluiten.

Mocht Pozzovivo inderdaad tekenen bij de Belgische ploeg, dan komt hij terecht in een omgeving met veel landgenoten. Met Andrea Pasqualon, Simone Petilli en Lorenzo Rota rijden er reeds drie Italianen bij Intermarché-Wanty-Gobert, dat met Valerio Piva ook een Italiaanse ploegleider heeft. Bovendien komt met Vini Zabu een belangrijke sponsor uit Pozzovivo’s thuisland.

Wat het programma van Pozzovivo betreft, wordt er gesproken over de Giro en de Vuelta, maar hierover is nog niets zeker. In ieder geval lijkt deelname aan minstens één grote ronde zeer waarschijnlijk. In het verleden behaalde Pozzovivo namelijk zes top-tien plaatsen in een grote ronde. Daarnaast boekte hij in zijn carrière, die begon in 2005, dertien overwinningen.