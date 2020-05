Domenico Pozzovivo onder het mes om pinnen te verwijderen woensdag 13 mei 2020 om 15:16

Domenico Pozzovivo is geopereerd aan zijn rechterscheenbeen, dat hij in augustus brak bij een aanrijding op training. Bij de Italiaan zijn pinnen verwijderd, die waren ingebracht om het gebroken bot extra stevigheid te geven.

De metalen staaf en vier titanium schroeven, waarmee de breuk aan zijn scheenbeen was gestabiliseerd, zijn gisteren in Lugano weggehaald bij Pozzovivo, in hetzelfde ziekenhuis waar hij negen maanden geleden al vijf keer eerder onder het mes ging. “De operatie werd uitgevoerd onder spinale anesthesie, dus ik was bij bewustzijn tijdens de twee uur waarin alles werd verwijderd”, vertelde hij aan Tuttobiciweb.

’s Avonds was de Italiaanse renner van NTT Pro Cycling, die zes maanden buitenspel stond na het trainingsongeval, al weer thuis. Hem zijn nu absolute rust en fysiotherapie voorgeschreven door de artsen. “Alle aandacht gaat uit naar het herstel van de chirurgische wonden en de kniepees, die, zoals gebruikelijk, iets is verschoven tijdens de verwijderingsprocedure”, zei hij tot slot.

Meerdere breuken

Op 12 augustus werd Pozzovivo op een kruispunt in de buurt van Laurignano aangereden terwijl hij aan het trainen was. De betrokken automobilist stopte en belde meteen de hulpdiensten. Die brachten de Italiaan naar het ziekenhuis, waar in eerste instantie een arm- en beenbreuk werden vastgesteld. Later bleek de schade groter dan aanvankelijk werd gedacht, want ook bleek hij zijn sleutelbeen en scheenbeen te hebben gebroken.

Pozzovivo, die op dat moment nog bij Bahrain Merida onder contract stond, moest liefst vijfmaal onder het mes. Ruim drie weken na zijn zware ongeval mocht hij het ziekenhuis verlaten, waarna hem een lange revalidatie wachtte. Zijn toenmalige ploeg nam afscheid van de klimmer, die later wel terechtkon bij NTT Pro Cycling. In de kleuren van die ploeg maakte hij in het eerste deel van dit seizoen zijn rentree in de Tour de La Provence.