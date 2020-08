Domenico Pozzovivo: “Een jaar geleden dacht ik niet dat ik hier zou staan” zaterdag 15 augustus 2020 om 09:41

Domenico Pozzovivo kwam in de Dauphiné-etappe naar Saint-Martin-de-Belleville als 24e over de streep. Op het eerste gezicht geen opvallend gegeven, maar gisteren precies een jaar geleden lag de Italiaan nog in het ziekenhuis en dacht hij nooit meer te kunnen fietsen.

Die dag onderging Pozzovivo een zes uur durende operatie aan de ernstige verwondingen aan zijn been en arm, die hij opliep bij een frontale botsing met een auto tijdens een trainingsronde. Toen ging hij er nog vanuit dat zijn wielercarrière ten einde was. “Ik kon me niet voorstellen dat ik hier nu zou zijn, op dit niveau. Eerst dacht ik net als de artsen, dat is nooit meer kon fietsen, laat staan te koersen”, kijkt de 37-jarige NTT-renner terug.

Zijn eerste operatie was op de dag van zijn ongeval, 12 augustus 2019. “De eerste operatie was een spoedgeval, dat was simpelweg om mijn leven te redden”, vertelt de ervaren klimmer. “Op de veertiende werd ik opnieuw geopereerd in Zwitserland, waar werd overwogen over het uiterste wat ze konden doen voor de toekomst, inclusief het inbrengen van meer dan twintig schroeven en vier metalen platen.”

Onzekerheid

Vanaf dat moment was er nog veel onzekerheid. “Want je weet niet hoe het lichaam op het metaal reageert en hoe het lichaam zich in de toekomst zal herstellen, want ik had veel bot verloren op straat. Ik heb een maand in het ziekenhuis doorgebracht en kreeg onder meer zes operaties aan de verwondingen aan mijn scheenbeen, rechterhand, vier ribben en sleutelbeen.” Maar sinds februari is hij terug in het peloton.

Eerst in de Tour de La Provence en de UAE Tour en sinds de coronabreak in de Dauphiné. Hij voelt zich naar eigen zeggen steeds beter worden. “Ik probeer altijd mijn best te doen, maar als je denkt aan wat er is gebeurd, dan moet ik trots zijn. Toen ik in februari aan het koersen was, speelde het nog steeds in mijn hoofd en had ik wat pijn. Maar nu denk ik er niet meer aan. Ik ben gewoon bezeten door het tempo en bezig met het presteren in de wedstrijd.”

Normaal gesproken maakt Pozzovivo later deze maand voor de derde keer zijn opwachting in de Tour de France.