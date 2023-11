dinsdag 14 november 2023 om 14:59

‘Domenico Pozzovivo (40) in gesprek met ProTeam’

Half oktober leek de kans nog groot dat Domenico Pozzovivo zijn carrière zou beëindigen, maar nu gloort er toch weer hoop voor de 40-jarige klimmer. Volgens La Gazzetta dello Sport is de Italiaan, wiens contract bij Israel-Premier Tech afloopt, momenteel in gesprek met Corratec-Selle Italia.

“Er zijn niet veel gesprekken”, zei Pozzovivo voorafgaand aan de Giro del Veneto tegen WielerFlits. “Eerlijk? Ik heb nog de benen en de motivatie om door te gaan, maar als dat niet gaat, dan stop ik ermee.” Hij gaf toen aan voor eind oktober een keuze te willen maken, omdat hij ook al enorm lang had moeten wachten om een contract te tekenen voor het seizoen 2023.

Nu zou de Italiaan, die op 30 november zijn 41ste verjaardag viert, met Corratec-Selle Italia praten over zijn toekomst. Corratec-Selle Italia is een ProTeam, maar stond vorig jaar wel aan de start van de Giro d’Italia. Juist die wedstrijd wil Pozzovivo nog een keer betwisten. Hij deed al zeventien keer meer aan de ronde van zijn land, maar met een achttiende deelname zou hij het record van Wladimiro Panizza evenaren.

Info @Gazzetta_it – Domenico Pozzovivo, aged 41 on 30 november and not confirmed for next season by @IsraelPremTech, still hopes to be in the bunch for 2024. According to our sources there are talks (doesn’t mean done deal)with @corratecSelleIt , maybe news in next weeks

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) November 14, 2023