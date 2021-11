Domen Novak gaat door bij Bahrain Victorious

Domen Novak koerst ook komend seizoen in de kleuren van Bahrain Victorious. Dat bevestigde de 26-jarige Sloveense allrounder desgevraagd aan WielerFlits. Voor Novak wordt het zijn zesde seizoen bij het Bahreinse WorldTeam.

Novak begon zijn seizoen in Italië met enkele eendagskoersen, waar hij aan de start verscheen aan de zijde van onder anderen kopstukken bij Bahrain Victorious, Mikel Landa en Pello Bilbao. Daarna deed hij de Ronde van Catalonië, de Tour of the Alps en de Ronde van Zwitserland. Op het Sloveens kampioenschap zag hij ploeggenoot Matej Mohorič naar de nationale titel rijden en kwam hij zelf als tiende over de streep.

In zijn carrière stond Novak al vier maal aan het vertrek van een Grote Ronde, maar afgelopen seizoen moest hij toekijken tijdens de drieweekse koersen. In de tweede helft van het seizoen maakte de Sloveen zijn opwachting tijdens de EK wegwedstrijd in Trentino en de WK wegkoers door Vlaanderen. Ook zag hij zijn ploeggenoten Sonny Colbrelli en Stephen Williams naar de overwinning rijden in de Memorial Pantani en de CRO Race.

In de Ronde van Lombardije, zijn laatste koers van het seizoen, sprong Novak mee in de vroege vlucht met tien renners. De Sloveen reed met zijn aanvalskompanen meer dan vijf minuten bij elkaar, maar moest zich met nog 55 kilometer te gaan laten inlopen door het peloton.