Dolblije Van der Haar zegeviert op de Koppenberg: “Ik ben helemaal naar de ratten”

Lars van der Haar won vandaag een beklijvende editie van de Koppenbergcross. De Europese kampioen wist na een razendspannende finale af te rekenen met de Pauwels Sauzen-Bingoal-mannen Eli iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Ik ben blij, heel blij, want ik wil deze cross al heel mijn carrière winnen”, vertelde hij na afloop aan Sporza.

Van der Haar leek na een dure schuiver in de slotronde de overwinning aan Vanthourenhout te moeten laten, maar de Nederlander van Baloise Trek Lions wist met een ultieme remonte de Belg nog voorbij te snellen op de laatste steile kasseienklim richting de finish. “Ik voelde dat het er vandaag in zat, maar ik moest weer vallen”, schetst Van der Haar met enig gevoel voor cynisme. “Ik was zeer kwaad. Michael reed weg, maar ik voelde dat ik beter was.”

Tactisch vernuft

“Ik mocht alleen niet te snel naar hem rijden, want dan riskeerde ik een counter van Eli. Ik zag dat ik te snel dichterbij kwam. Ik moest het gat zo houden en het in de sprint doen. Als je explosief bent, dan kun je nog ongelofelijk veel goedmaken in de laatste meters. Ik was nog bang dat Eli er nog voorbij zou komen, maar ik voelde dat er bij hem ook niet veel meer op zat. Ik heb toen nog één keer alles gegeven. Ik ben nu helemaal naar de ratten.”

Voor Van der Haar is zijn zege op de Koppenberg niet alleen een sportieve mijlpaal, maar ook een welkome opsteker richting de Europese titelstrijd in Namen van komende zondag. “Dat is wel echt weer een compleet andere cross. Ik ben wel heel trots op het feit dat ik mijn laatste wedstrijd in dat shirt gewonnen heb. Ik doe er zondag alles aan om weer te winnen.”