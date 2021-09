Dolblije Mattia Cattaneo: “Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdrit”

Mattia Cattaneo reed dit seizoen al meerdere goede tijdritten, maar moest lang wachten op zijn eerste overwinning. Vandaag was het dan eindelijk raak voor de Italiaan in de Ronde van Luxemburg. In Dudelange bleek hij na een tijdrit van ruim 25 kilometer twee seconden sneller dan zijn ploegmaat João Almeida.

Na afloop was de 30-jarige Cattaneo dan ook in de wolken. “Ik ben echt heel erg blij met deze zege. Ik heb de voorbije periode heel hard gewerkt op de tijdritfiets, om nog beter te worden als tijdrijder. Eindelijk volgt er dan ook een zege. Het is een droom om in dit tenue (dat van Deceuninck-Quick-Step, red.) te winnen”, vertelde de dagwinnaar in het flashinterview.

De Italiaan was al de snelste aan het enige meetpunt en wist zijn inspanning door te trekken richting de finish, al kwam Almeida in de laatste kilometers nog sterk opzetten. In het algemeen klassement stijgt Cattaneo ook met stip naar plaats drie, maar morgen heeft de tijdritwinnaar in de slotetappe maar één taak. “We gaan er nu alles aan doen om de leiderstrui te behouden.”