Fabio Jakobsen plaatst voor het eerst foto van zichzelf sinds zijn val

Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen een recente foto van zichzelf geplaatst op sociale media. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step heeft na de val de nodige operaties ondergaan en is nog altijd herstellende.

“Ik ben weer terug op de fiets, samen met Delore Stougje op onze nieuwe Specialized Tarmac SL7”, schrijft Jakobsen erbij. “Het is een aardige reis geweest tot nu toe. Met deze post wil ik alle medische specialisten bedanken die mij het hele traject hebben geholpen. Dat geldt ook voor Deceuninck-Quick-Step en de sponsoren voor hun steun in mijn revalidatieproces.”

“Ik kijk uit naar mijn volgende operatie in januari”, aldus de coureur uit Heukelum. “In de tussentijd pak ik rustig de trainingen weer op.”

Jakobsen was op 5 augustus het grootste slachtoffer van een horrorval in de Ronde van Polen. De sprinter liep daarbij zware verwondingen op, voornamelijk in zijn aangezicht, en werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden. Inmiddels is hij aan het revalideren en kan hij weer denken aan het maken van trainingsritjes.

